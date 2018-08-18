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Tarihin su üstündeki mirasıyla yüzme keyfi

Korykos Antik Kenti'nin en tanınan yapısı olan Kızkalesi, denizi, kumu ve güneşiyle de tatilcilerin vazgeçemediği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

AA | 18.08.2018 - 16:52..
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Mersin'de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en bilinen yapısı olan Kızkalesi, masmavi denizi ve temiz plajıyla tarihle iç içe yüzmek isteyenlere farklı bir tatil deneyimi yaşatırken, yüzde 100'e yaklaşan yatak doluluk oranıyla da turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

ZİYATETÇİLERİN GÖZDESİ

Kentin en ünlü plajlarından Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, tarihi dokusu, kumsalı ve deniziyle turizm döneminde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Hitit dönemiyle başlayıp Helenistik, Roma ve Bizans ile devam eden tarihsel süreç içinde Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olarak bilinen Korykos Antik Kenti'nin içerisinde olan Kızkalesi, tarihle iç içe denizin tadını çıkarma fırsatı sunuyor.

Tarihin su üstündeki mirasıyla yüzme keyfi

TATİLCİLERİN İLK TERCİHİ OLUYOR

Dış çevre uzunluğu 200 metre olan kale, kıyının yaklaşık 500 metre açığında olduğu için hem yüzülerek hem de çeşitli su araçlarıyla da ulaşılabiliyor.

Etkileyici kuleleri, bozulmayan dokusu, kendine has işlemeleriyle görsel şölen de sunan kale, yılın her mevsiminde fotoğraf meraklılarını da kumsalında ağırlıyor.

Çevresinde çok sayıda otel, pansiyon ve işletme bulunan Kızkalesi, uygun konaklama fırsatıyla da ekonomik tatil isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oluyor. Kızkalesi, sahilinin derin olmamasının da etkisiyle çocuklu ailelerin gözdesi olurken, bölgede düzenlenen çeşitli festivallere de ev sahipliği yapıyor.

Tarihin su üstündeki mirasıyla yüzme keyfi

Tarihin su üstündeki mirasıyla yüzme keyfi

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