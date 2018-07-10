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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

İzmir doğumlu Bakan Pakdemirli, tarımın her tarafına dokunmuş bir aileden geldiğini söyleyerek, verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

İHA | 10.07.2018 - 00:05..
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Yeni kabinenin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk açıklamasını yaptı.

1973 yılında İzmir’de doğan merhum Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli‘nin oğlu Bekir Pakdemirli, yeni kabinenin Tarım ve Orman Bakanı olarak açıklandı. İlk açıklamasını yapan Bakan Pakdemirli, "Bize bu görevi layık gören Reis-i Cumhurumuza, Erdoğan Bey’e çok çok teşekkür ederim. Çok büyük bir sorumluluk. Omuzlarımızda büyük bir sorumluluk hissettiriyor ama bir yandan da çok büyük bir şeref. Memleketimize, insanlarımıza hizmet etmek büyük mutluluk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

"İNŞALLAH ZORU YAPARIZ, İMKANSIZ ZAMAN ALIR"

Bakanlığı bekleyip beklemediği sorusu üzerine Pakdemirli, "Açıkçası ben çok yakın bir zamanda duydum. Ancak bakanlığın bu olacağını ben de bilmiyordum. Ama bu bizim uzak olduğumuz bir şey değil. Çiftliğimiz var. Üzümümüz, incirimiz, tavuk kümeslerimiz var. Yani tarımın her tarafına dokunmuş bir aileyiz. Zor olmayacak diye düşünüyorum. Allah hepimizi muvaffak etsin. Tabii görevlerin hepsi zor. İnşallah zoru hemen yaparız, imkansız da biraz zaman alır" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

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