Tarkan ve eşine üç yardımcı birden

İki ay önce dünyaya gelen kızları Liya, Tarkan-Pınar Tevetoğlu çiftinin hayatını değiştirdi.

ANNEYE YARDIM EDECEKLER

Çift, bebeklerinin doğumundan sonra üç yardımcıyla birden anlaştı. İddiaya göre evlerinde yatılı olarak kalacak o üç kişiden biri ev temizliğiyle ilgilenecek, diğer ikisi de bebek bakımında Pınar Tevetoğlu’na yardım edecek.

ADI LİYA OLACAK

Çiftin kızları Liya temmuz ayında dünyaya gelmişti. Liya Arapçada 'Sabrın en güzeli' anlamına geliyor.

KONSERLERİNİ DOĞACAK ÇOCUĞUNA GÖRE AYARLIYOR

Eşini, hamileliğinde bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen Tarkan, bütün konserlerini yeni doğacak kızına göre ayarlamasıyla gündeme gelmişti.

Hürriyet'in haberine göre ünlü şarkıcı, baba olacağını açıkladığı geçen şubat ayından bu yana dünyanın dört bir köşesinden gönderilen bebek kıyafetleri ile oyuncakları bağışlamaya karar vermiş, gelen eşyaları Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırmıştı.