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Tarkan'ın hayatı film oluyor

Tarkan, hayatını beyazperdeye aktarmak için kolları sıvadı.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 12:09..
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Tarkan'ın hayatı film oluyor

Almanya'da eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile vakit geçiren Tarkan, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatını beyazperdeye aktarmak için hareket geçti. Anne karnından, şöhrete kavuştuğu yıllara dek pek çok kez ölümle burun buruna gelen Tarkan'ın kendi yazacağı filmde 45 yıllık hayatını tüm çıplaklığıyla anlatacağı söyleniyor.

ANNESİ TARKAN'I ALDIRACAKTI

Adını annesinin rüyası üzerine alan sanatçı, küçükken ağabeyi ile at arabasının peşinden koşup feci bir kaza geçirdi. Tarkan doktorların "Bu çocuk yaşamaz" demesine rağmen hayata sımsıkı tutundu. Doğup büyüdüğü Almanya'daki ırkçı saldırılardan da nasibini alan Tarkan, babasının kalp hastalığı nedeniyle 15 yaşında ailesiyle Türkiye'ye yerleşti.

UZUN SÜRE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Maddi sıkıntıların yanı sıra Avrupai görüntüsüyle çevrenin baskısını da hisseden Tarkan, bir dönem yaşadığı psikolojik sıkıntıların üstesinden profesyonel destekle geldi. Yıldızı 90'lı yılların başında parlayan sanatçı, şöhreti yakaladıktan kısa bir süre sonra Fransa'da geçirdiği feci trafik kazasıyla bir kez daha ölümle burun buruna geldi. Vücudunda kırıklar oluşan Tarkan, burada uzun süre yoğun bakımda kaldı.

SENARYOYU KENDİ YAZIYOR

Tarkan'ın yıllar sonraki başka bir kazada otobanın ortasında öylece kalan araçtan şans eseri sağ salim kurtulması da o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kez ölüme çelme takıp azmiyle de yıldızını parlatan 45 yaşındaki sanatçı, bugüne kadar en başarılı yapımcıların kendisine yaptığı pek çok oyunculuk teklifini geri çevirmişti. Tarkan'ın kendi hayatını anlattığı ve senaryosunu büyük titizlikle kaleme aldığı filmde oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu.

Tarkan'ın hayatı film oluyor

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