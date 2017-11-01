Tarsus'ta devam eden gizemli kazı

Son 1 yıldır aralıklarla haberleştirilen ancak dikkat çeken noktanın büyük bir gizem içerisinde devam etmesi olan Mersin'in Tarsus ilçesindeki kazı hala sürüyor.

CHP'Lİ VEKİL 5. KEZ GİTTİ, GİREMEDİ

Söz konusu kazı alanını dün bir yılda 5. defa ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı bir kez daha alanı göremeden geri dönmek zorunda kalmıştı.

Atıcı konuyla ilgili ise; "Bu buraya beşinci gelişim. Her defasında burada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1 yıldır bu kazı esrarengiz şekilde devam ediyor. Ne olduğunu polisler de bilmiyorlar." demişti.

İNTİHAR ETTİ SANILAN POLİS MEMURUNUN SIRRI

Türkiye'nin gündeminde sık sık yer alan ve farklı komplo teorilerinin ortaya atıldığı kazı ise geçtiğimiz yıl başladı. Kazının geçmişi ise 5 yıl öncesine dayanıyorç

İlçede görevli polis memuru Mithat Erdal, 2012 yılında beylik tabancasıyla ensesinden vurularak öldürülmüştü. İlk olarak intihar etti denilen, sonra bir arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Erdal o dönemlerde eşine olayı "Bir süredir definecilerin içine muhbir olarak sızdım. Önemli bir kral mezarını kazıyorlar. İlçe Emniyet Müdürü görevlendirdi. Kaçakçılık Şube adına sızdım. Olup biteni rapor ediyorum. Lahtin içinde altından 32 şamdan, kadeh, sikke gibi çok değerli hazine var. Dün akşam lahit kapağı açılmadan Kaçakçılık Şube benim ihbarımla baskın yaptı. 7 kişi tutuklandı. Ancak bugün baktım ki tutanakta hazineden söz edilmiyor, lahtin içi boş yazıyor. İtiraz ettim. Emniyet Müdürü’ne anlatmaya gittim, beni susturdu. Meğer hepsi şebekenin içindeymiş." sözleriyle açıkladı.

ÖLEN POLİSİN EŞİNE BIRAKTIĞI CD

Elineki CD içinse "bu benim teminatım gerekirse Ankara'ya giderek tüm olan biteni anlatacağım" dedi. Ancak Mithat Erdal öldürüldükten sonra eşi annesinin evine gitti kendi evine döndüğünde ise CD'nin yapılan aramada alındığını ve yok edildiğini anladı.

ACILI EŞ TEKRAR BAŞVURDU

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tarsus Emniyeti'ndeki ekibin FETÖ'cü olduğunun anlaşılmasıyla Mithat Erdal'ın eşi Sibel Erdal konunun araştırılması için tekrar savcılığa başvurdu. Erdal, konuyla ilgili Hürriyet'ten Ömer Erbil'e de şu açıklamayı yaptı; "2012’den 2016’ya kadar verdiğim mücadeleden sonuç alamadım. Deliller çıkmasına rağmen sürekli takipsizlik veriliyordu. Darbeden sonra FETÖ’cüler tutuklanınca ben yeniden adliyeye koştum. Dosya yeniden açıldı. Ama 3 oldu, savcı değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanıma mektup yazdım. 82 Evler Mahallesi’nde sonra kazı başladı. Eşim zaten vurulmasaydı defineci ekiple o evde kazı yapacaklardı. O evi kiralamıştı. Soruşturma yeniden başladı. Benim ifadelerimi aldılar."





GİZEMİNİ KORUYOR

İşte tüm bu yaşananların ışığında Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'ndeki kazı sivil polislerin koruması eşliğinde bir yıldır devam ediyor ve komplo teorileri altında gizemini korumaya devam ediyor.

KONUYLA İLGİLİ SON RESMİ AÇIKLAMA

Öte yandan BİMER'e yapılan başvurular neticesinde söz konusu kazıyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde; "Başvuruda ifade edilen ve Mersin İli, Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile ilgili olarak 2015 yılında kaçak kazı çalışmalarının ihbarının vatandaşlarca yapılması sonucu Tarsus Müze Müdürlüğünce ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme ve araştırma çalışmaları yapılmıştır.

Bu kapsamda daha önce kaçak kazı yapılan söz konusu alanda mimari olarak herhangi bir kültür varlığı bulunmasa da amorf durumda pişmiş toprak parçalar vb. buluntuların olması nedeniyle 2016 ve 2017 yılında kültür katmanlarının ortaya çıkarılarak niteliğinin anlaşılabilmesi için Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönergesi doğrultusunda Tarsus Müze Müdürlüğünce, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzden kurtarma kazısı yapılabilmesi için kurtarma kazısı izin talebinde bulunulmuştur. Alınan Kazı ve Sondaj İzin Belgesi doğrultusunda İlçemiz 82 Evler Mahallesi kurtarma kazısı çalışmaları mevsimsel etkenlerden dolayı aralıklı olarak sürdürülebilmiştir. Bu alanda kültür dokusunun tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirilmektedir."