Taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar

"Genel bütçe kapsamındaki idareler", "Özel bütçe kapsamındaki idareler", "KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar", "Denetleyici ve düzenleyici kurumlar" ve "Sosyal güvenlik kurumları"nda çalışan taşeron işçiler kadroya geçiyor.

BELEDİYELERDE ÇALIŞANLARIN TAMAMI

Belediyelerde ise personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamı, belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alınacak.

Anadolu Ajansı'nın yayınladığı liste şöyle:







Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron işçi düzenlemesini anlattı ViDEO

