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Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Kadroya geçmek için günler öncesinden evraklarını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakları ve doldurdukları formları, ilgili birimlere sunarak müracaatlarını yapıyor.

AA | 02.01.2018 - 13:02..
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Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Taşeron işçiler, yeni yıla yeni haklarla girdi. 2018'in 2. gününde "taşeron"dan "sürekli işçi kadrosu"na geçiş süreci başladı. Başvurusu alınan işçiler bu süreci 90 günde atlatacak. Süreyi uzatmak istemeyenler günün ilk ışıklarıyla birlikte çalıştıkları kuruma başvuru evraklarını teslim etti.

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

*Bir işçinin geçiş süreci için öngörülen süre 90 gün.

*İşçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmıyor.

*Sürekli işçi kadrosuna geçenlere yıllık 52 gün ilave ücret ödenecek.

*Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı, yani işçilerin taşeron olarak hizmet verdiği kamu kurumları tarafından gerçekleştiriliyor.

*4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı VİDEO

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

"EN KÜÇÜK KARDEŞİM BİLE MUTLU OLDU"

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde de işçiler evraklarını ilgili personele teslim etti. Başvurusunu tamamlayan temizlik işçisi Veysel Özgeç, kadroya alınacakları için mutlu olduğunu söyledi.

Çevresindeki herkesin kadro heyecanı yaşadığını belirten Özgeç, "Taşeron işçilerin kadroya alınacak olması ailemdeki en küçük kardeşimi, akrabalarımı bile mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin. Kadro başvurularımızı yaptık, inşallah imzamızı atacağız bugün. 2,5 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. 10-15 yıldır çalışan ağabeylerimiz de var. Ben onlar adına da seviniyorum. Durumu olmayan insanlar da var aramızda, inşallah onlar için de hepimiz için de iyi olacak." dedi.

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

"DEVLETİMİZ BUNUN KARŞILIĞINI ALACAK İNŞALLAH"

Temizlik işçisi Mehmet Kıran da 2,5 yıldır aynı şirkette taşeron olarak çalıştığını, kadroya alınan taşeronların mağduriyetlerinin ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi.

Teşoran işçilerin kadroya alınmasının, çalışmadaki verimi arttıracağını vurgulayan Kıran, "Taşeron bizim belimizi bükmüştü zaten. Kadroya geçmek çok güzel bir şey, inşallah hayırlı olur. Devletimizden bu konuda bizleri düşündükleri için Allah razı olsun. Bizim elimizden tuttukları için Allah razı olsun. İnşallah bu verim daha da artacak. Arkadaşlarımızın morali yükseldi, herkesin morali iyi. Devletimiz de bunun karşılığını alacak inşallah, pişman olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

"ÇOK BASKI ALTINDAYDIK"

Temizlik işçisi İlhan Yardibi de "İnanın çok güzel bir duygu. Cenab-ı Allah devletimizden, halkımızdan razı olsun. 5-6 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. Bu durum bizi etkiliyordu. İnsanı yoruyordu, yıpratıyordu, çok baskı altındaydık. Allah devletimizden razı olsun ki bu güzel günleri bize gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

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