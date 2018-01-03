Taşeron işçilerin kıdem tazminatı kaybı olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Geçiş yapan taşeron çalışanların kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış hakları saklıdır." dedi.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Sarıeroğlu, taşeron işçilere kadro düzenlemesine yönelik şunları söyledi: "Uzun zamandır beklenen düzenleme olması nedeniyle tarihi bir çalışmayla geçen yılı tamamladık. 24 Aralık'ta KHK çıktı. Dün itibariyle emekçi kardeşlerimiz başvurularını vermeye başladı. Çalışmamızı dört aşamada gerçekleştirdik. Taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil etmiş durumdayız. Süre kısıtı koymadan tüm personel alımına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsam içinde. 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz.

4C STATÜSÜ KALDIRILIYOR

İkinci aşamada belediye, il özel idareleri, belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki rakam da 450 bin. Bu işi gölgelemek adına algı çalışmaları, bilgi kirlilikleri, çalışanların haklarında geriye gidiş varmış gibi gösterilmesi çalışmanın büyüklüğüne gölge düşüremeyecek. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz. En ufak bir aksaklık olmaması için bütün birimlerimizle çalışma içindeyiz."