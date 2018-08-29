taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3929
Euro
7.4607
Altın
1204.355
Borsa
93503.19

Taşı sanat eserine dönüştürüyor

Denizli'de, 17 yıl önce hobi olarak taş işleme sanatıyla tanışan Hüseyin Çoban, bu el sanatını gelecek nesillere taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA | 29.08.2018 - 12:43..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Taşı sanat eserine dönüştürüyor

Denizli'de, havanda dövdüğü doğal renkli taşları büyük emekle iğne ya da tığ ucu yardımıyla sanat eserine dönüştüren Hüseyin Çoban, sabırla işlediği tuvalinde eşsiz eserler ortaya çıkarıyor.

TAŞ İŞLEME SANATINA YÖNELDİ

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde öğretmen olarak çalıştığı dönemde doğal taşlarla resim yapmaya başlayan Hüseyin Çoban, emekliliğinin ardından Denizli'nin Tavas ilçedeki evinin altındaki bodrum katını atölyeye çevirdi. Hüseyin Çoban, bir süre yağlı boya ve ebru sanatıyla ilgilendikten sonra 17 yıl önce taş işleme sanatına yöneldi.

Taşı sanat eserine dönüştürüyor

TAŞ İTHAL EDİYOR

Doğadan topladığı taşları ilk olarak havandan el yardımıyla ufalayan ve bunları elekten geçiren Hüseyin Çoban, toz şeker tanesi büyüklüktekileri suyla tülbentten geçirerek tozlarından arındırıp kurutuyor, ardından renklerine göre ayırıyor.

Eserlerinin yapım süreci, boyutuna göre 7 günden başlayıp 7 ay kadar süren Hüseyin Çoban, Tokat, Kütahya, Kastamonu, Eskişehir, Ankara gibi birçok bölgeden taş alıyor. Hüseyin Çoban, renk uyumunu yakalamak için Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden de taş temin ediyor.

Taşı sanat eserine dönüştürüyor

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Hüseyin Çoban, hobi olarak başladığı resim sanatında renkli taşlarla farklı bir tarz geliştirdiğini söyledi.

Yaptığı işin mineral mozaik çalışması olarak da bilindiğini belirten Hüseyin Çoban, ahşapın üzerinde iki kat plastik çekip, yapacağı resmi üzerine yaptıktan sonra tığ ucuyla tutkalı damla damla çizgiler üzerine bıraktığını ve taşı üzerine dökerek rötuş yaptığını anlattı.

Taşı sanat eserine dönüştürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de iPhone satışları düştü

Türkiye'de iPhone satışları düştü

440
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

20
Dövizle kira dönemi sona erecek

Dövizle kira dönemi sona erecek

233
Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

69
Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

22
Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

32
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM