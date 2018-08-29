Taşı sanat eserine dönüştürüyor

Denizli'de, havanda dövdüğü doğal renkli taşları büyük emekle iğne ya da tığ ucu yardımıyla sanat eserine dönüştüren Hüseyin Çoban, sabırla işlediği tuvalinde eşsiz eserler ortaya çıkarıyor.

TAŞ İŞLEME SANATINA YÖNELDİ

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde öğretmen olarak çalıştığı dönemde doğal taşlarla resim yapmaya başlayan Hüseyin Çoban, emekliliğinin ardından Denizli'nin Tavas ilçedeki evinin altındaki bodrum katını atölyeye çevirdi. Hüseyin Çoban, bir süre yağlı boya ve ebru sanatıyla ilgilendikten sonra 17 yıl önce taş işleme sanatına yöneldi.

TAŞ İTHAL EDİYOR

Doğadan topladığı taşları ilk olarak havandan el yardımıyla ufalayan ve bunları elekten geçiren Hüseyin Çoban, toz şeker tanesi büyüklüktekileri suyla tülbentten geçirerek tozlarından arındırıp kurutuyor, ardından renklerine göre ayırıyor.

Eserlerinin yapım süreci, boyutuna göre 7 günden başlayıp 7 ay kadar süren Hüseyin Çoban, Tokat, Kütahya, Kastamonu, Eskişehir, Ankara gibi birçok bölgeden taş alıyor. Hüseyin Çoban, renk uyumunu yakalamak için Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden de taş temin ediyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Hüseyin Çoban, hobi olarak başladığı resim sanatında renkli taşlarla farklı bir tarz geliştirdiğini söyledi.

Yaptığı işin mineral mozaik çalışması olarak da bilindiğini belirten Hüseyin Çoban, ahşapın üzerinde iki kat plastik çekip, yapacağı resmi üzerine yaptıktan sonra tığ ucuyla tutkalı damla damla çizgiler üzerine bıraktığını ve taşı üzerine dökerek rötuş yaptığını anlattı.