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Taşıt kredilerine yeni düzenleme

Bankaların kredi işlemleri yönetmeliğinde konut, taşıt ve tüketici kredilerine dair sınırlamaları içeren 12/A maddesinde değişiklik yapıldı.

REUTERS | 12.12.2017 - 09:37..
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre; binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının taşıtın nihai fatura değeri 100 bin TL'nin altında olanlar için yüzde 70'i aşamayacak.

Nihai fatura değerine ilişkin bu tutar daha önce 50 bin TL olarak uygulanıyordu.

100 BİN TL'NİN ÜZERİNE YÜZDE 50

Bu oran, nihai fatura değeri 100 bin TL'yi aşan binek araçlarda, bedelin 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, 100 bin TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanacak.

Aynı gazetede yer alan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelikte de bu değişikliğe paralel düzenleme yapıldı.

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