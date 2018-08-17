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Tatil merkezlerinde bayram trafiği arttı

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Akdeniz ve Ege kentlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri ekstra önlem aldı.

AA | 17.08.2018 - 21:17..
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Tatil merkezlerinde bayram trafiği arttı

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik yoğunluğu nedeniyle Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden karayollarında uygulamalarını artırdı.

Ekiplerce sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.

BODRUM'DA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, Akyaka, Marmaris ve Datça yönünde yoğunluk oluşturdu.

Tatil merkezlerinde bayram trafiği arttı

Bodrum-Milas karayolunda zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisinde oluşan araç yoğunluğuna, trafik ekiplerince müdahale edildi.

Ekipler, trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti.

Tatil merkezlerinde bayram trafiği arttı

Tatil merkezlerinde bayram trafiği arttı

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