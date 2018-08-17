Tatil merkezlerinde bayram trafiği arttı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, hükümetin ABD ile olan krizde kendileriyle konuşması gerektiğini belirtti.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Akdeniz ve Ege kentlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri ekstra önlem aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruna le Maire ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aydınspor futbolcuları tesislerde suların kesik olmasından dolayı duş alamamalarını kent merkezinde süs havuzuna girerek protesto etti.

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Gurbetçilerin Bulgar sınırı çilesi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafındaki yavaşlık gurbetçileri her yıl olduğu gibi bu yıl da bezdirdi.