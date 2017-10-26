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Tayland eski kralına ağlıyor

Tayland'da geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayatını kaybeden Kral Bhumibol Adulyadej için 5 gün sürecek cenaze töreni başladı.

26.10.2017 - 12:04
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Tayland'da geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Kral Bhumibol Adulyadej'in beş gün sürecek cenaze töreni başladı. Tören için onbinlerce kişi başkent Bangkok'ta bir araya geldi. Gözyaşları sel oldu aktı.

DİNİ AYİN İLE BAŞLADI

Cenaze törenine, kraliyet sarayında yapılan dini ayinle başlandı. Bangok'da yapılan törende kralın ardından top atışları gerçekleştirildi. Top atışlarının gerçekleştiği sırada Taylandlılar gözyaşlarını tutamadı.

Tayland eski kralına ağlıyor

Tayland eski kralına ağlıyor

88 yaşında hayatını kaybeden Kral Adulyadej'in cenazesini dini inanışları gereği yakılacak. Kral'ın cenazesi oğlu Maha Vajiralongkorn tarafından yerel saatle 22.00'de (TSİ 18.00) ateşe verilecek.

Tayland eski kralına ağlıyor

14 TON AĞIRLIĞINDA CENK ARACI

Cenaze töreninde Kral Adulyadej'in naaşı 200 asker tarafından çekilen 18. yüzyıldan kalma, 14 ton ağırlığındaki iki tekerlekli cenk arabasıyla saraya getirildi. O anlarda da Taylandlılar yere kapanarak kralın naaşının önünde eğildiler.

Tayland eski kralına ağlıyor

Tayland eski kralına ağlıyor

KRAL İÇİN 1 YILLIK YAS

Geçtiğimiz yıl 13 Ekim'de hayatını kaybeden Kral Adulyadej'in ardından 1 yıllık resmi yas ilan edilmiş ve cenaze töreni için hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı. Bu hazırlıklar kapsamında, kraliyet sarayının yanına yeni bir ölü yakma merkezi inşaa edilmişti.

Yıllardır politik karışıklık ve askeri darbelerle mücadele eden Tayland'da, Kral Adulyadej istikrar figürü olarak görülüyordu.

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