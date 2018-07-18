Taylandlı çocuklar ilk kez kameralar karşısında

Basın toplantısında konuşan ekibin İngilizce bilen tek üyesi Adul Sam-on, dalgıçlar tarafından bulundukları anı "mucizevi" olarak tanımladı.

MUCİZE FUTBOL TAKIMI KAMERALAR KARŞISINDA

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörleri, Chiang Rai kentinde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın toplantısında, çocukların ve antrenörün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Mağaranın derinliklerinde dalgıçlar tarafından bulundukları zamana kadar yiyecekleri olmayan ekip, mağaranın kenarlarından akan suyla beslendiklerini söyledi.

Wild Boar futbol takımı, basın toplantısı sırasında mağarada nasıl hayatta kaldıklarından, gelecekle ilgili hayallerine kadar doktorların önceden gözden geçirdiği soruları yanıtladı.

"MAĞARAYA GİRMEYİ İSTEDİLER"

İlk zamanlarda kamuoyunun tepkisini toplayan, ancak çocukların sağ salim bulunmasından sonra halkın sempatisini kazanan antrenör Ekapol Ake Chantapong, mağaraya girmeyi herkesin istediğini söyledi.

Mağara suyla dolmaya başlayınca çıkmayı düşündüklerini belirten antrenör, "Dönüş yolunda mahsur kaldığımızı anlamıştık" dedi.

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Anlatılanlara göre, bunun üzerine çocuklardan biri, "Kayıp mı olduk?" diye bağırdı. Antrenör Ekapol, kaybolmadıklarını ve halatlarla çıkabileceklerini söyleyerek çocukları sakinleştirdiğini anlattı.

MAĞARADA MAHSUR KALAN FUTBOL TAKIMI

Tayland'ın kuzeyindeki Tham Luang Mağarası'nda gezintiye çıktıkları 23 Haziran'da suların yükselmesiyle mahsur kalan 'Wild Boars' futbol ekibi geçen hafta kurtarıldı.

Çocukları ve antrenörlerini mağaranın derinliklerinde bulmak 9 gün sürmüştü. Bulunmalarının ardındansa zorlu bir kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Operasyonu Tayland deniz komandoları ve dünyanın en iyi dalgıçlarından bazıları katılmıştı.

Mağaranın zorlu yapısı, hava şartları ve çocukların çocuğunun yüzme bilmemesi kurtarma operasyonunu zorlaştıran etkenlerdi.

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Mağaradan çıkarılan çocuklar hastaneye götürülerek sağlık taramasından geçirilmiş, ardından müşahede altına alınmıştı.