Taylandlı kadının ameliyat sonrası muhteşem değişimi

19 yaşındaki Taylandlı Wijitpraphorn Punbu yok denecek kadar küçük bir çene ile doğdu ve tamamen çarpık yapılı dişlere sahipti. Bu görünümünden kurtulmak isteyen Punbu, Kore'de ücretsiz plastik cerrahi uygulaması yaptıran bir televizyon yarışmasına katıldı ve kazandı.

KİMSE İNANAMADI

Operasyonu olmak için Güney Kore'ye uçan kızın inanılmaz değişimi sonrası, fotoğraflarına bakanlar fotoğraftakilerin aynı kız olduğuna inanamadı.

Takma adı Fon olarak bilinen Wijitpraphorn, “Ameliyat geçirene kadar üzücü ve yalnız bir hayat yaşadım, insanlar beni tüm hayatım boyunca kızdırırdı ve bu canımı acıtıyordu." dedi.

"SİNDİRİM PROBLEMİNE NEDEN OLUYORDU"

Ayrıca “Şimdi dışarı çıkabileceğimi hissediyorum ve artık görünümümden utanmıyorum." diye ekledi. Ameliyat öncesi kızın çenesi ve çıkıntılı dişleri, uykuda aşırı horlama ve yeme problemlerine yol açarak sindirim sistemi ile ilgili sorunlara neden oluyordu.

Genç, binlerce yarışmacının ücretsiz plastik cerrahi alma umuduyla yarıştığı Kore'nin TV programı Let Me In'in son galibi. Wijitpraphorn, Kore'deki üç aylık sürpriz dönüşümü sırasında annesi ve kız kardeşini özlediğini söyledi. Fakat her şeye rağmen buna değdiğini düşünüyor.