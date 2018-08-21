taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.09265
Euro
7.027
Altın
1194.8795

TBMM Başkanı Yıldırım: Kanunsuzluğa izin vermeyeceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiği’ne yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İHA | 21.08.2018 - 09:01..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Süleymaniye Camii’nde bayram namazını kıldı. Yıldırım’a bayram namazında AK Partili milletvekilleri ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de eşlik etti.

"RABBİM ÜLKEMİZİ MUHAFAZA ETSİN"

Namaz sonrası gazetecilerle bayramlaşıp hatıra fotoğrafı da çektiren Yıldırım bayram mesajları verdi. Yıldırım, “Milletimiz ile beraber sabah namazımızı bayram namazımızı eda ettik. Bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemiz için milletimiz için İslam alemi için huzur barış ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Mevla’mdan niyaz ediyorum. Bayramlar küslüklerin sona erdiği kardeşliğin dostluğun neşenin zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu bayramı fırsat bilelim ve dargınların barışmasını sağlayalım. Bayram vesilesi ile ülkemizin milletimizin güvenliği için sınır boylarında dağlarda bayırlarda fedakarca görev ifa eden askerlerimiz polislerimize jandarmalarımıza bütün kolluk kuvvetlerimize Allah yar ve yardımcıları olsun. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü felaketlerden Rabbim muhafaza eylesin.” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım: Kanunsuzluğa izin vermeyeceğiz

"KANUNSUZLUĞA YANLIŞA BU ÜLKEDE İZİN VERİLMEYECEKTİR"

ABD Ankara Büyükelçiği’ne yönelik saldırı ile ilgili de konuşan Yıldırım, “Türkiye’de yabancı misyonlar büyükelçilikler Türkiye Cumhuriyet’i devletinin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz hangi ülke ile nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan her türlü yabancıya diplomata misafirlere onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısı ile böyle bir saldırıyı tasvip etmek doğru değildir kınıyoruz. Ancak kolluk kuvvetlerimiz İçişleri Bakanlığımız çok hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Herkes şunu bilmelidir hiçbir şekilde kanunsuzluğa yanlışa bu ülkede izin verilmeyecektir.” diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe Duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe Duası

218
Trump: Yakında İsrail'in Muhammed adlı başbakanı olacak

Trump: Yakında İsrail'in Muhammed adlı başbakanı olacak

32
Kızının gözleri önünde eşini defalarca bıçakladı

Kızının gözleri önünde eşini defalarca bıçakladı

71
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kurban Bayramı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kurban Bayramı mesajı

48
Çavuşoğlu: Trump diplomasiyi denemeli

Çavuşoğlu: Trump diplomasiyi denemeli

26
Aziz Yıldırım: Öyle büyük lükslerim yok

Aziz Yıldırım: Öyle büyük lükslerim yok

86
Abdullah Avcı: Futbol artık duygularla oynanmıyor

Abdullah Avcı: Futbol artık duygularla oynanmıyor

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM