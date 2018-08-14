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TBMM Başkanı Yıldırım: Hep birlikte çözemeyeceğimiz sorun yok

Meclis Başkanı Binali Yıldırım son günlerde yaşanan kur artışıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 10:06..
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

"BU KRİZDEN BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ"

Burada son günlerde ABD ile yaşanan gerilim ve döviz kurundaki dalgalanmaları değerlendiren Yıldırım: "Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir.Milletimiz oyunu gördü. Üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bu krizden başarıyla çıkacağız" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım: Hep birlikte çözemeyeceğimiz sorun yok

TBMM Başkanı Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum.Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir.

"ABD YASALARA SAYGI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜM ARAMALI"

ABD yasalara saygı çerçevesinde çözüm aramalıdır. Tutarlı bir noktaya gelmesi gereken ABD yönetimidir. Uluslararası camiayı harekete geçirmek ülkeleri ve kamuoylarını daha iyi bilinçlendirmek değerli büyükelçilerimizin en önemli görevidir. Türkiye bu krizden başarıyla çıkacaktır.

"EKONOMİK DEĞİL SİYASİ"

Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir. Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir."

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