Tebrik çiçekleri öğrencilere burs oldu

1 Kartepe’ye yılın ilk karı düştü Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'ye kar yağdı.

2 Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nın tarihinin uzatılabileceğinin sinyallerini verdi.

3 Okullarda not sistemi yerine sosyal aktiviteler olacak Yeni eğitim vizyonunda, ilkokulda not dönemi bitecek, öğrenci, kabiliyeti üzerinden değerlendirilecek. Oyun, zeka gelişimi, yetenek keşfi gibi alanlarda eğitimler verilecek.

4 Suarez'in frikik denemesi Messi'yi güldürdü Messi'nin Alaves'e attığı frikik golüne özenen Suarez'in denemesi başarısız oldu. Maçı tribünden takip eden Messi ise yaşanan bu pozisyon sonrası tebessüm etti.

5 15 gönüllü öğretmen lösemili çocukları eğitiyor Antalya'da gönüllü 15 öğretmen, lösemi ve kanserle mücadele ettiği için okula gidemeyen çocukların eğitimden geri kalmaması için her cumartesi onlarla bir araya geliyor.

6 The Guardian'da Cemal Kaşıkçı tepkisi "İngiltere ruhunu Suudi hanedanına sattı. Yazıklar olsun" başlıklı bir makale, İngiliz gazetesinde yayınlandı.