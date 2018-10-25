Tebrik çiçekleri öğrencilere burs oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kendisine tebrik için gönderilen çiçeklerin satışından elde edilen gelirle, 20 üniversite öğrencisine burs verilmesini sağladı.
HEDİYE ÇİÇEKLERİ SATTI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Engin Tekintaş'a, 24 Eylül'den bu yana tebrik amacıyla çok sayıda çiçek gönderildi. Çiçeklerin israf olmasını önlemek adına satılması talimatı veren Tekintaş, elde edilen gelirle daha önce belediyeye burs başvurusunda bulunan 20 üniversite öğrencisinin talebini karşıladı.
"İSRAFI ÖNLEDİK"
Tebrik çiçeği gönderen herkese teşekkür eden Tekintaş, "Bu çiçeklerin israfını önlemek adına farklı illerde ve bölümlerde okuyan üniversiteli kardeşlerimize burs verilmesini sağladık" dedi.
YARDIMLAR DEVAM EDECEK
Bundan sonra benzer şekilde uygulamalarının devam edeceğini belirten Tekintaş, burs başvurusunda bulunan gençlere imkânlar ölçüsünde yardımcı olacaklarını söyledi.