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'Tek teker Buse' yakalandı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda trafikte motosikletle tek teker üzerinde giden sürücü "Pişman değilim" dedi.

İHA | 04.09.2018 - 18:34..
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İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve tünellerde bir motosikletli kadın, akan trafikte motosikletle tek teker üstünde giderek herkesin canını tehlikeye atmıştı.

SİVİL TRAFİK EKİPLERİ YAKALADI

Magandanın o anları bir de sosyal medyadan paylaşmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı görevliler harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışma sonucunda Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Eser Buse G.’yi (24) kıskıvrak yakaladı.

'Tek teker Buse' yakalandı

"YİNE TEK TEKER ÜZERİNDE ÜZERİNDE GİDERİM"

Şubeye götürülen magandanın ehliyetine el konularak “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından adli işlemleri yapılmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezine sevk edilen Eser Buse G. pişman olmadığını belirterek, “İnsanların canını tehlikeye atmıyorum. Kapalı alanımız yok. Yol boştu, o yüzden yaptım. Zaten bir daha da yapmadım. Kapalı alanlarda yapmaya devam edeceğim” dedi.

'Tek teker Buse' yakalandı VİDEO

'Tek teker Buse' yakalandı

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