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Tek tip askerlik modeli geliyor

Hazırlanan taslağa göre; herkes 9 ay askerlik yapacak. 9 aylık sürenin 3 ayı zorunlu, 6 ayı bedelli yapılabilecek.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 08:27..
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Tek tip askerlik modeli geliyor

Milli Savunma Bakanlığı herkesin 9 ay tek tip askerlik yapacağı bir taslak üzerinde çalışmaya başladı.

3 AY TEMEL ASKERLİK

Taslaya göre bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek.

BEDEL BELLİ DEĞİL

Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek.

NİTELİKLİ MESLEK SAHİBİ OLANLAR...

Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.

BAKAN AKAR SİNYALİ VERMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" demişti.

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