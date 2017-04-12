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Tekirdağ Çerkezköy'de tekstil fabrikasında patlama

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında patlama meydana geldi.

12.04.2017 - 10:13
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Dumandan etkilenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye itfaiye, polis ve saglık ekipleri sevkedildi.

KİMYASAL SIZINTI ALARMI

Patlama sonrası havaya yayılan gaz nedeniyle Çerkezköy organize Sanayi Bölgesi'nde kırmızı alarm vermesine sebep oldu.

Patlamanın ardından meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu, sanayi bölgesinde alarm verildi. Birçok işçi fabrikalardan geri gönderilirken gazdan ve dumandan etkilenen işçiler hastanelere sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri olaya müdahale etti. Polis yolları kapattı.

Tekirdağ Çerkezköy'de tekstil fabrikasında patlama

"BEBEĞİNİZİ EMZİRMEYİN" UYARISI

Gaz sızıntısının ardından pek çok firma çalışanlarını eve gönderdi.

Bebekli çalışanlara yönelik “durum netleşene kadar bebeğinizi emzirmeyin” denildi.

Tekirdağ Çerkezköy'de tekstil fabrikasında patlama

YETKİLİLER OLAY YERİNDE

Dumandan ve gazdan etkilenen on kişi Çerkezköy devlet hastanesine sevk edildi. Burada, 112 çalışanları da gaz maskeleriyle ve özel kıyafetlerle gazdan etkilenenlere müdahale ediyor.

Çerkezköy kaymakamı Atilla Selami Abban Çerkezköy belediye başkanı Vahap Akay ve ilçe Emniyet Müdürü Murat Ogan patlamanın meydana geldiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi alıp çalışmaları yakından izlediler.

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