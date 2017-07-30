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Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

Çerkezköy'de CHP'li belediyenin, cadde düzenlemesi gerekçesiyle ağaçları sökmesi, tepkilere neden oldu.

30.07.2017 - 03:40
  1. Haberler
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Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

CHP'li belediye, hazırladığı sirkülasyon projesi kapsamında, geçen 19 Haziran'dan itibaren Atatürk, Öztrak ve Uğur Mumcu caddelerindeki trafiği tek yönlü yaptı. Atatürk Caddesi iniş, Öztrak ve Uğur Mumcu caddeleri ise çıkış yönü olarak belirlendi.

TEPKİ GELMESİN DİYE GECE SÖKÜYORLAR

Sabah gazetesinden Fırat Keskinkılıç'ın haberine göre; Belediye, uygulamanın başlamasının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçtikten sonra ise eski Öztrak caddesi üzerindeki orta refüjü kaldırmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı kepçelerle orta refüjdeki ağaçları yerinden sökerek traktör veya kamyonet kasalarına yükleyerek müdürlük bahçesine taşıdı. Öztrak Caddesi'ndeki 285 ağaçtan 91'inin sökümü tamamlanırken, ekipler, söküm işlemini geceleri sürdürüyor.

Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

300 AĞAÇ DAHA SÖKÜLECEK

Belediye ise sökülen ağaçların saksılara dikildiğini ve uzman ekipler tarafından bakımı yapıldıktan sonra kentteki yeşil alanlara dikileceklerini, ayrıca iki caddedeki kaldırımlara da ağaçlandırma çalışması yapılacağını açıkladı. Atatürk Caddesi'nde bulunan yaklaşık 300 ağacın da Kasım ayında söküleceği öğrenildi.

Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

GEZİ'DE BAĞIRANLAR SESSİZ

Gezi olaylarında, "ağaçlar katlediliyor" sloganlarıyla sokaklara dökülen, sonrasında olayları hükümeti düşürmeye yönelik şiddet olaylarına dönüştüren  bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler sessiz.

"HER YER TAKSİM SLOGANI ATAN ÇEVRECİLER NEREDE"

Aynı dönemde eylemlere destek veren Çerkezköy'deki CHP yönetiminin, ilçede yapılan bu yanlışa tepki göstermemesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Her yer Taksim, her yer direniş', 'diye slogan atan çevreciler neden ortada yok. Refüjlerdeki ağaçlar sökülüyor ve dikildikleri yerde kuruyorlar. Buna neden sessiz kalıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

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