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TEKNOFEST otobüs seferleri belli oldu

“TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali” 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 14:50..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen “TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali” ne otobüs hattı konuldu.

İSBAK SPONSORLUĞU ÜSTLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSBAK festivalin sponsorluğunu da üstlendi. İETT katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Saat 09.00- 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

Sefer planlaması yapılan merkezler aşağıdaki gibidir:

- Taksim Gümüşsuyu İETT peronları

- Mecidiyeköy E-5 yanı İETT peronları

- Kadıköy İskele İETT peronları

- Beşiktaş İskele İETT peronları

- Üsküdar İskele İETT peronları

- Ümraniye Tepeüstü İETT peronları

- Yenibosna Aktarma İstasyonu İETT peronları

- Eminönü Sahil İETT peronları

- Hadımköy Sondurak İETT peronları

- Eyüpsultan Feshane İSPARK otoparkı

- Maltepe Metro İstasyonu

- Kartal E-5 İETT peronları

- Büyükçekmece Tuyap Merkezi

- Küçükçekmece Stad yanı İETT durağı

- Sarıyer son durak İETT peronları

- Seyrantepe Metro İstasyonu

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