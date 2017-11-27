Teknofobi nedir

Teknofobi kelimesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmış, teknoloji bağımlığı ile, teknolojiye karşı gelme arasındaki mesafeyi anlatırken söylediği bir söz olmuştur. Peki ama teknofobi tam olarak nedir.

TEKNOLOJİDEN KORKMA DURUMU

Hepimizi günlük yaşantımızda teknolojiyi çokça kez kullanmakta. Kimimiz ulaşım noktasında, kimimiz ise iletişim noktasında kullanmaktadır. Teklnolojinin geldiği bu nokta hayatımızı her ne kadar olumlu yönde etkilese de bazıları için bu durum bir kaygıya neden olmaktadır.

Geçmişte teknolojik robotların dünyayı ele geçirdiği filmler oldukça yaygındı. Bu filmlerin etkisinde kalan bazı kişiler, günümüzde teknolojinin kullanılmaması, geliştirilmemesi ve insan yaşamına zararlı olduğu noktasında beyanatlarda bulunmaktadır. İşte bu noktada fobiye dönüşen teknolojinin ismi teknofobi olmaktadır.

BİR FOBİ Mİ İNSAN İHTİYACI MI

Teknoloji günden güne kat ettiği değişim ve gelişim ile yaşamın vazgeçilmezi haline gelmektedir. Bu durum hayatı kolaylaştırdığı gibi, zamanla insani ilişkileri de zedelemektedir.

Örneğin geçmişte yapılan aile oturmaları, yerini çocuğun odasına kapanarak oyun oynamasına dönüşmüş, bir bağımlılık unsuru olmuştur. Teknolojinin bu tür kötülükleri bulunduğu gibi insan ihtiyaçları ve yaşamın kolaylaşması noktasında kullanıldığında önemli faydalar sağlamakta, bir çok derdin çaresi olmaktadır.

TEKNOFOBİ'DEN KURTULMANIN YOLU

Teknoloji karşısında korkup cephe almak globalleşen dünyada bir işe yaramayacağı gibi, teknolojinin de kölesi olmak bir kazanç sağlamayacaktır. O yüzden bu fobi durumundan uzaklaşarak teknolojiyi kullanılması gereken yönde değerIendirmek fobilerden de, insani ilişkilerden uzaklaşmaktan da bizleri koruyacaktır.