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Tel Aviv'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu yönetimini karşıtı binlerce gösterici Tel Aviv'de bir araya gelerek protesto düzenledi.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 10:12..
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Tel Aviv'de Netanyahu protestosu

İran'da hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, bir diğer yanda da İsrail'deki protesotlar sürüyor. Beşincisi düzenlenen "Utanç Yürüyüşü" kapsamında Tel Aviv'de bir araya gelen binler, Netanyahu'ya istifa çağrısında bulundu.

YOLSUZLUK PROTESTOSU

İsrail’de hakkında yolsuzluk soruşturması bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu binlerce İsrailli protesto etti. Protestocular Netanyahu yönetimini istifaya davet etti.

Tel Aviv'de Netanyahu protestosu

"UTANÇ YÜRÜYÜŞÜ"

Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi "Utanç Yürüyüşü" adı verilen protesto gösterisinde bir araya geldi. Tel Aviv'in Rotschild Bulvarı'nda toplanan göstericiler, "Yolsuzluğa son", "Solcu da değiliz, sağcı da değiliz, dürüstüz" ve "Defol Netanyahu" yazılı pankartlar açtı.

Tel Aviv'de Netanyahu protestosu VİDEO

Tel Aviv'de Netanyahu protestosu

"BİBİ İSTİFA"

Protestocular beşincisini düzenledikleri utanç yürüyüşünde Netanyahu karşıtı sloganlar atıldı. Yolsuzluk suçlamalarının hedefindeki isim olan Binyamin Netanyahu için "Bibi istifa et" ve "Evine dön" sloganları atılırken gösteriye yaklaşık iki bin kişinin katıldığı açıklandı.

Tel Aviv'de Netanyahu protestosu

NETANYAHU 6 KEZ İFADE VERDİ

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise altı kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.

Tel Aviv'de Netanyahu protestosu

İddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

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