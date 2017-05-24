Temel Karamollaoğlu yatırımları durdurmakta kararlı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

YATIRIMLARIN HEPSİNİ DURDURACAĞIZ

Gündemi değerlendiren Karamollaoğlu, AK Parti iktidarı döneminde yapılan ve yapılması planlanan tüm yatırımların karşısında duracağını bir kez daha yineledi.

İktidara gelmeleri durumunda ilk yapacakları işin yatırımları durdurmak olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, yatırımların ülkeyi güçlendirmediğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ÇILGIN PROJELERE İHTİYACI YOK"

Temel Karamolloğlu, şunları söyledi; "Türkiye'nin çılgın projelere değil, akıllı yatırımlara ihtiyacı var. Yaptığınız yollar, köprüler, Anadolu'nun hızlı boşalmasından başka sonuç vermez. İktidara gelirsek ilk yapacağımız iş, bugünkü yatırımların tamamını durdurmak olur. Bu yatırımların tamamı, hizmete dönük, parayı toprağa gömen, hayata kolaylaştıran ama ülkeyi güçlendirmeyen yatırımlardır."