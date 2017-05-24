taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.556
USD
3,5630
EURO
3,9891
ALTIN
143,55
PETR
54,2600

Temel Karamollaoğlu yatırımları durdurmakta kararlı

Saadet Partisi Lideri, iktidara geldikleri gün tüm yatırımları durduracaklarını söyledi.

24.05.2017 - 13:30
  1. Haberler
  2. Gündem

temel

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

YATIRIMLARIN HEPSİNİ DURDURACAĞIZ

Gündemi değerlendiren Karamollaoğlu, AK Parti iktidarı döneminde yapılan ve yapılması planlanan tüm yatırımların karşısında duracağını bir kez daha yineledi.

İktidara gelmeleri durumunda ilk yapacakları işin yatırımları durdurmak olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, yatırımların ülkeyi güçlendirmediğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ÇILGIN PROJELERE İHTİYACI YOK"

Temel Karamolloğlu, şunları söyledi; "Türkiye'nin çılgın projelere değil, akıllı yatırımlara ihtiyacı var. Yaptığınız yollar, köprüler, Anadolu'nun hızlı boşalmasından başka sonuç vermez. İktidara gelirsek ilk yapacağımız iş, bugünkü yatırımların tamamını durdurmak olur. Bu yatırımların tamamı, hizmete dönük, parayı toprağa gömen, hayata kolaylaştıran ama ülkeyi güçlendirmeyen yatırımlardır."

İlginizi Çekebilir
Yüksekova ve Cizre il olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda Yüksekova ve Cizre'nin ile dönüştürüleceğini açıkladı.
FETÖ-PKK işbirliği jandarma operasyonuna takıldı
Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan üniversite öğrencisi, FETÖ'cü 3 komiseri yurt dışına kaçırırken yakalandı.
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol
2019 yılında yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Baykal, kafasındaki modeli açıkladı.
Can Dündar Almanya'dan ödül aldı
Yurt dışında yazdığı yazılarla, verdiği röportajlarla her seferinde Türkiye'yi karalayan Dündar, ödül üzerine ödül alıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

166
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

592
HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

198
Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

36
Melania Trump başını örttü

Melania Trump başını örttü

87
Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

51
Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi davalık oldu

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM