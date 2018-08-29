taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3717
Euro
7.43515
Altın
1203.035
Borsa
93821.81

Temmuz ayında ithalat azaldı

TÜİK'e göre, ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar oldu.

AA | 29.08.2018 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;

İhracat Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.6  artarak 14 milyar 77 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 6.7 düşüşle 20 milyar 59 milyon dolara geriledi.

TEMMUZDA DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 32.6 AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32.6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.

Temmuz ayında ithalat azaldı

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında yüzde 58.7 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 70.2'ye yükseldi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE İTHALAT-İHRACAT ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5.1 arttı, ithalat yüzde 1.3 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10.5 arttı, ithalat yüzde 9.4 azaldı.

AB'YE YAPILAN İHRACAT

Avrupa Birliği’ne  (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  yüzde 14.7  artarak 6 milyar 852 milyon dolara yükseldi.

AB’nin ihracattaki payı 2017 Temmuz ayında yüzde 47.4 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 48.7 oldu.

Temmuz ayında ithalat azaldı

Almanya'ya yapılan ihracat Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.

EN ÇOK İTHALAT ÇİN'DEN

Çin'den  yapılan ithalat, 2018 yılı Temmuz ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2.8 oldu.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİN PAYI

Temmuz ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2.8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 37.1’dir.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 13.5 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78’dir.

Temmuz ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42.8’dir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de iPhone satışları düştü

Türkiye'de iPhone satışları düştü

373
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

15
Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

69
Dövizle kira dönemi sona erecek

Dövizle kira dönemi sona erecek

193
Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

20
Eskişehir’de röntgen odasında cinayet

Eskişehir’de röntgen odasında cinayet

24
Hakan Atilla davasına bakan FBI ajanlarına cesaret ödülü

Hakan Atilla davasına bakan FBI ajanlarına cesaret ödülü

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM