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Tendürek Dağı'nda terör operasyonu

Ağrı kırsalında başlatılan terör operasyonunda, teröristlerin inleri atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu.

İHA | 05.01.2018 - 16:38..
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Tendürek Dağı'nda terör operasyonu

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât ve Komando Timlerinin katılımıyla ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Tendürek Dağı'nda yoğun kar örtüsüyle kaplı araziye indi.

Tendürek Dağı'nda terör operasyonu

"İNLERİ"NE BOMBA YAĞDI

‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 17-32’ adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu.

Tendürek Dağı'nda terör operasyonu VİDEO

Tendürek Dağı'nda terör operasyonu

OPERASYONLAR KIŞ BOYU SÜRECEK

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonun kış mevsimi süresince Ağrı ve Tendürek Dağı başta olmak üzere tüm sorumluluk bölgesinde aralıksız süreceği belirtildi.

Tendürek Dağı'nda terör operasyonu

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