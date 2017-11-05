TEOG yerine yeni sistem

Bu yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi sınavlarına girmeye hazırlanan yaklaşık 1.2 milyon öğrenci ve velilerin endişeli bekleyişi sürerken, konuyla ilgili açıklamayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yapıyor.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

"Yeni sistem tamamlandı. Mevcut sistem bu ana kadar gelenlerin en iyisiydi. Bu sınav yarışının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği şeklinde algı var.

Yeni sistem için velilerimiz de katkıda bulundu.

ETÜD Merkezleri yayılmaya başlamıştı. Okul dışı kaynaklara eğilim artmıştı.

Sınav 8. sınıfta yapılıyordu ama çocuklar 6. sınıftan itibaren bir yarışa giriyordu.

Çocuğu 6. sınıftan itibaren yarışa sokacak değil de stresi kaldıracak basit kolay bir sistem getirdik Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik.

TEOG'un yerin stresi kaldıracak, basit bir sistem getirelim. Bizim sistemimiz şu:

Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi'ni getirdik. Adrese en yakın okula yerleştirilecek.

Öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek.

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