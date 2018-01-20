Teoman: Türkiye için üzülüyorum

Eski şarkılarını yeniden derleyerek yeni bir albümde toplayan şarkıcı Teoman, Işıl Cinmen'e röportaj verdi.

Yaşına göre genç gösterirken ruhunu yaşlı hissettiğini söyleyen 50 yaşındaki Teoman, yeni şarkılar yazmayı düşünmediğini söyledi.

"DÜNYA DA TÜRKİYE DE KORKTUĞUM BİR YERE GİDİYOR, ÇIKIŞI DA BİLMİYORUM"

Gündeme dair meseleler hakkında neden konuşulmadığı sorulan Teoman; "İçimde, aklıma gelen şeyleri bir yerlere yaymak gibi bir ateş yok artık çünkü. Yorgunum. Dünya da, Türkiye de benim çok korktuğum bir yere doğru gidiyor. Türkiye’nin geleceğine dair umutsuzum. Üzülüyorum ülkem için. Ama çıkış yolu ne desen, onu da bilmiyorum."





2 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLAR

Öte yandan Posta'da yayınlanan röportajda kullanılan fotoğrafların, 2 yıl önce yine Cinmen'e verilen başka bir röportaj için çekilen fotoğraflarla aynı olması dikkat çekti.