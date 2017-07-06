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Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Alman serbest gazeteci Martin Lejeune, Bremen'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından darbedildi.

06.07.2017 - 03:12
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Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

Lejeune, Bremen'de 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Odei Khaled'in yılbaşı gecesi bir grup PKK yandaşı tarafından darbedilerek öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasını izlemek üzere bulunduğu mahkeme binasının önünde saldırıya uğradı.

Facebook hesabından saldırı sonrası fotoğraf ve görüntülerini yayınlayan Lejeune, olayı şöyle anlattı:

"Mahkeme heyeti başkanı duruşmada tanık olarak dinlenileceğim için daha sonra çağrılacağımı söyledi ve duruşma salonundan çıkmamı istedi. Daha sonra dinleyicilerin bulunduğu bölümden dışarı çıktım. Orada bazıları bana hakaret etti, çelme attı. Mahkeme binasından çıkışımdan sonra 4-5 polis aracı vardı. Doğrudan polis araçlarının yanında 5-6 kişi üzerime yürüdü ve bir kişi beni tuttu, diğerleri de darbetti. Daha sonra yere yatırıp başıma tekme attılar. Ölüm korkusu yaşadım. Araya giren vatandaşlar beni kurtardı. Polis bir şey yapmadı ve saldırganları da yakalamadı."

Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

PKK'LI SANIĞIN YAKINLARI GAZETECİYE SALDIRDI

Martin Lejeune, kendisinde saldıran grubun, davada sanık olarak yargılanan kişinin çevresinden olduğu izlenimi oluştuğunu vurguladı.

Lejeune ayrıca cinayete kurban giden Suriyeli Odei Khaled'in öldürülme yönteminin kendisinde uygulandığını savundu.

Alman gazetecinin halen hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

Bremen'de yılbaşı gecesi bir grup tarafından darbedilen Odei Khaled, bir hafta komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK bağlantısı olan 24 ve 35 yaşlarındaki iki kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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