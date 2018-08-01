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Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

Kalleş saldırıların arkasında olan PKK'lı teröristler, küçük çocukları hedef alacak kadar alçak.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 08:39..
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Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

PKK'NIN KİRLİ GEÇMİŞİ

Asker eşiyle 11 aylık bebeğini tuzaklanan EYP ile katleden PKK'lı teröristlerin geçmişi bu tip kalleş saldırılarla dolu.

11 AYLIK MUSTAFA

11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya. PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit oldu.

Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

ECRİN 1 YAŞINDAYDI

1 yaşını yeni dolduran Ecrin Açıkgöz... Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda babasıyla birlikte şehit oldu.

Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

3 YAŞINDAKİ CEYLİN

Ceylin Naz Aydın, 3 yaşındaydı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda annesi Demet Yıldırım Aydın ile şehit düştü.

Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

İKİ KARDEŞ PKK KURBANI

Fatih ile Havin Güneş.. Biri 5, diğeri 3 yaşındaydı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler onların yaşam hakkını elinden aldı.

Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

5 YAŞINDA PKK KATLETTİ

Viyan Kanat, PKK'lı teröristlerin hedefi olduğunda sadece 5 yaşındaydı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit oldu.

Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

1 TON ALÇAKLIK

Diyarbakır'da emniyet müdürlüğüne yönelik düzenlenen saldırıda 5 yaşındaki Sadık Efe Açıkgöz de şehit düştü. PKK'lı teröristler, saldırıda 1 ton bomba kullandu.

Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

Diyarbakır'da PKK'nın katlettiği çocuklardan biri de 4 yaşındaki Mevlüde İrem Çiftçi. Babası Mehmet Şenol Çiftçi ile birlikte şehit oldu.

Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 8 yaşındaki Oğuz Kağan Aydın da şehit oldu.

Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

PKK BOMBASI ŞEHİT ETTİ

Hasan Yılmaz, PKK'lı teröristlerin hedefi olduğunda sadece 9 yaşındaydı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK bombası, Yılmaz'ın canını aldı...

Terör örgütü PKK'nın katlettiği çocuklar

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