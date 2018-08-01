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Terör örgütü PKK'ya lanet olsun

Meclis'te HDP tarafından temsil edilen PKK'lı teröristler, 11 aylık bebek ile annesini vahşice katletti. Geriye acı fotoğraflar kaldı.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 10:54..
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Terör örgütü PKK'ya lanet olsun

Seçim sürecinde konuşmalarından "barış" kelimesini eksik etmeyenlerin Kandil'deki uzantıları kalleş pusular kurup alçak saldırılar düzenlemekten vazgeçmedi.

BEBEK KATİLİ PKK

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan eşine bebeğini göstermeye giden Nurcan Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı.

Yola döşenen EYP ile düzenlenen saldırıda Nurcan Karaya ile 11 aylık bebeği  Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düştü.

ACI KARELER

Şehitller için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende çekilen fotoğraflar yürek burktu.

Terör örgütü PKK'ya lanet olsun

Terör örgütü PKK'ya lanet olsun

PKK'lıların şehit ettiği anne ve bebeğine tören düzenlendi VİDEO

Terör örgütü PKK'ya lanet olsun

Terör örgütü PKK'ya lanet olsun

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