Terör örgütü PKK'ya lanet olsun

Seçim sürecinde konuşmalarından "barış" kelimesini eksik etmeyenlerin Kandil'deki uzantıları kalleş pusular kurup alçak saldırılar düzenlemekten vazgeçmedi.
BEBEK KATİLİ PKK
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan eşine bebeğini göstermeye giden Nurcan Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı.
Yola döşenen EYP ile düzenlenen saldırıda Nurcan Karaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düştü.
ACI KARELER
Şehitller için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende çekilen fotoğraflar yürek burktu.
PKK'lıların şehit ettiği anne ve bebeğine tören düzenlendi VİDEO