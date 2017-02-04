Terör örgütü PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik yılın ilk ayında yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRE AĞIR DARBE

Yıl boyunca "gece, gündüz, şehir merkezi ya da kırsal" demeden yurt içindekiler başta olmak üzere yurt dışında da PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ocak ayında da ağır darbe vurdu.

11 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞEHİT OLDU

Terör örgütü PKK'nın 1-31 Ocak tarihlerindeki saldırılarında 11 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 9 kişi de yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 6 asker ve 4 polis de tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmak amacıyla yapılan bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

516 KİŞİ TUTUKLANDI

Ocak ayındaki operasyonlarda, 56'sı yurt içinde olmak üzere 90 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik olmak üzere pek çok ilde ocakta düzenlenen operasyonlarda 746 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerden aralarında HDP ve DBP'li milletvekili, yönetici ve belediye başkanlarının da yer aldığı 516'sı tutuklandı.