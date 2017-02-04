taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6954
EURO
3,9849
ALTIN
145,00
PETR
56,7500

Terör örgütü PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe

PKK'ya yönelik 2017 yılının ocak ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi.

04.02.2017 - 15:36
  1. Haberler
  2. Gündem

232345235

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik yılın ilk ayında yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRE AĞIR DARBE

Yıl boyunca "gece, gündüz, şehir merkezi ya da kırsal" demeden yurt içindekiler başta olmak üzere yurt dışında da PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ocak ayında da ağır darbe vurdu.

11 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞEHİT OLDU

Terör örgütü PKK'nın 1-31 Ocak tarihlerindeki saldırılarında 11 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 9 kişi de yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 6 asker ve 4 polis de tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmak amacıyla yapılan bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

516 KİŞİ TUTUKLANDI

Ocak ayındaki operasyonlarda, 56'sı yurt içinde olmak üzere 90 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik olmak üzere pek çok ilde ocakta düzenlenen operasyonlarda 746 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerden aralarında HDP ve DBP'li milletvekili, yönetici ve belediye başkanlarının da yer aldığı 516'sı tutuklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Donald Trump tatilde

Donald Trump tatilde

29
CHP'li vekilden 181 bin liralık fatura savunması

CHP'li vekilden 181 bin liralık fatura savunması

210
Mahsun Kırmızıgül'ün filmi gişede çakıldı

Mahsun Kırmızıgül'ün filmi gişede çakıldı

369
Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

609
ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

82
Federal yargıçtan Trump'ın vize yasağına geçici durdurma

Federal yargıçtan Trump'ın vize yasağına geçici durdurma

57
Burcu Esmersoy: Çocuk istedi ayrıldık

Burcu Esmersoy: Çocuk istedi ayrıldık

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM