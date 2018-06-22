Terörist Gülen, Erdoğan'a oy verilmemesini istedi

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Gizem Gök, veganlıkla ilgili merak edilenleri ve sağlığımız üzerindeki etkilerine açıklık getirdi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki Okan G. (Gündüz), işyerinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

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Üçüncü Havalimanı çevreci olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk inişini yaptığı 3. Havalimanı'nın çevreci özellikleri ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.