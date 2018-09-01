taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5433
Euro
7.56455
Altın
1201.415
Borsa
92723.4

Tesla aracının metrelerce uçtuğu anlar

2016 model Tesla Model S aracıyla eğimli yolda hız yapan sürücü, 30 metre uçtu. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 10:40..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kanada’nın Ontario şehrinde yaşayan 46 yaşındaki Tesla sürücüsü, eğimli geçide yüksek hızla girince olanlar oldu.

Tesla aracının metrelerce uçtuğu anlar

30 METRE UÇTU

Eğimli geçitten geçerken araç adeta uçtu. Yaklaşık 30 metre havalanan araç, daha sonra ancak bir ağaca çarpınca durabildi.

KAMERALAR ÇEŞİTLİ AÇILARDAN GÖRÜNTÜLEDİ

2016 model Tesla Model S aracın onlarca metre uçtuğu o anlar kameralar tarafından çeşitli açılardan görüntülendi.

Tesla aracının metrelerce uçtuğu anlar İZLE

ARKA TEKERLEĞİ KAYBETTİ

Pil paketinin konfigürasyonuna bağlı olarak, bir Tesla Model S, 4 bin 500 ile 5 bin kilo arasında ağırlığa çıkabilir. Video ayrıca Tesla'nın, kontrolün kaybedilmesinden sonra arka tekerleği kaybettiğini de gösteriyor.

Tesla aracının metrelerce uçtuğu anlar

1 EKİM'DE DAVASI GÖRÜLECEK

Olay sonrası sürücünün ve yanındaki yolcunun hafif bir şekilde yaralandığı açıklandı. 'Tehlikeli sürüş' nedeniyle sürücü 1 Ekim'de mahkemeye çıkarılarak yargılanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
471 mülki idare amirinin görev yeri değişti

471 mülki idare amirinin görev yeri değişti

36
Eskişehirspor lisans çıkartamadı

Eskişehirspor lisans çıkartamadı

137
Nuri Şahin Werder Bremen'e imza attı

Nuri Şahin Werder Bremen'e imza attı

26
4 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmak için çocuklarını ölüme sürükledi

4 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmak için çocuklarını ölüme sürükledi

51
Mert Fırat: Bana kınayı sormayın

Mert Fırat: Bana kınayı sormayın

53
İstenmeyen futbolcular yine elde kaldı

İstenmeyen futbolcular yine elde kaldı

46
Fazıl Say kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

Fazıl Say kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM