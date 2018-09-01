Kanada’nın Ontario şehrinde yaşayan 46 yaşındaki Tesla sürücüsü, eğimli geçide yüksek hızla girince olanlar oldu.





30 METRE UÇTU

Eğimli geçitten geçerken araç adeta uçtu. Yaklaşık 30 metre havalanan araç, daha sonra ancak bir ağaca çarpınca durabildi.

KAMERALAR ÇEŞİTLİ AÇILARDAN GÖRÜNTÜLEDİ

2016 model Tesla Model S aracın onlarca metre uçtuğu o anlar kameralar tarafından çeşitli açılardan görüntülendi.

Tesla aracının metrelerce uçtuğu anlar İZLE



ARKA TEKERLEĞİ KAYBETTİ

Pil paketinin konfigürasyonuna bağlı olarak, bir Tesla Model S, 4 bin 500 ile 5 bin kilo arasında ağırlığa çıkabilir. Video ayrıca Tesla'nın, kontrolün kaybedilmesinden sonra arka tekerleği kaybettiğini de gösteriyor.

1 EKİM'DE DAVASI GÖRÜLECEK

Olay sonrası sürücünün ve yanındaki yolcunun hafif bir şekilde yaralandığı açıklandı. 'Tehlikeli sürüş' nedeniyle sürücü 1 Ekim'de mahkemeye çıkarılarak yargılanacak.