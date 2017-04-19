Theresa May, seçim öncesi TV programlarına katılmayacak

Tepki çeken kararını BBC Radyo 4'te konuk olduğu programda açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May, şunları söyledi:

"TV'YE ÇIKMAYACAĞIM, KAPI KAPI DOLAŞACAĞIM"

"Televizyon tartışma programları yapmayacağım. Ben, siyasilerin dışarı çıkıp seçmenle buluştuğu kampanyaların yararına inanıyorum. Her zaman buna inandım ve bunu yapacağım. Başbakan olarak, bir seçim bölgesinin milletvekili olarak, dışarı çıkıp bölgemde kapı kapı dolaşacağım."





MUHALEFET LİDERLERİ ELEŞTİRDİ

Muhalefet partileri, Başbakan May'in televizyon programlarına katılmama kararını eleştirdi. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, May'in kararını "siyasilerle karşı karşıya gelmekten kaçmak" şeklinde yorumlarken, Liberal Demokrat Partinin lideri Tim Farron May'in tartışmalara katılmaktan "korktuğunu" söyledi.

'BOŞ SANDALYE KOYMA' ÇARISI

İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokrat Partisi de televizyon yapımcılarına siyasilerin katılacağı tartışma programlarında May'in yerine "boş sandalye" koyma çağrısı yaptı. Başbakan May, dün sabah düzenlediği sürpriz basın toplantısıyla 8 Haziran'da erken genel seçim kararı alındığını açıklamıştı.