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Theresa May'ın tuhaf dansı alay konusu oldu

Brexit tartışmaları sürerken Theresa May'ın dans videolarının yayınlanması İngilizlerin tepkisini çekti; görüntülerle dalga geçenlerin sayısı ise hayli fazla...

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 15:19..
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Avrupa ile bağlarını Brexit ile tamamen koparmaya hazırlanan İngiltere, 2 yıldır bir gelişme kaydedemedi.

MAY'IN DANSI İNGİLİZLERDEN ELEŞTİRİ TOPLUYOR

Yeni ticari ilişkiler geliştirmek için bir dizi planlar yapan Theresa May'ın ülke ülke gezip dans ettiği görüntüleri gören İngilizler ise, May'ı topa tutuyor.

İngiltere Başbakanı May, yeni ticari ilişki arayışları için ilk gezisini Cape Town'a gerçekleştirmişti.

Theresa May'ın tuhaf dansı alay konusu oldu VİDEO

TUHAF FİGÜRLÜ DANSLARI ALAY KONUSU OLUYOR

Güney Afrika Cumhuriyet'inde de bir okula ziyaret gerçekleştiren May, burada düzenlenen törende ilginç dansıyla da dikkat çekmişti.

Ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. May'ın robot dansına benzer figürlerle dans ettiği anlar dalga konusu haline geldi.

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