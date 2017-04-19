Theresa May'in vaadi: Güçlü liderlik

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın, siyasetin girdiği Paskalya tatilinin arından Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinde yeni adımlar atmaya başlaması bekleniyordu.

ERKEN SEÇİM KARARI

Ancak Başbakan May, dün sabah düzenlediği sürpriz basın toplantısıyla erken genel seçim kararını açıkladı.

"GÜÇLÜ İSTİKRARLI BİR LİDERLİK YA DA ZAYIF İSTİKRARSIZ BİR KOALİSYON"

Basın toplantısında muhalefete meydan okuyan May, "Brexit planlarımızı ve alternatiflerimizi ortaya koyalım ve milletin karar vermesini isteyelim. Ülkenin önündeki karar, liderlik hakkında olacak. Tercih güçlü ve istikrarlı bir liderlik ya da zayıf ve istikrarsız bir koalisyon olacak." ifadelerini kullandı.

Parlamentodan muhalefet partilerinin desteğiyle onay almasına kesin gözüyle bakılan erken seçimin, 8 Haziran'da yapılması öngörülüyor.

SON ANKETLER NE DİYOR

May, erken seçim kararının gerekçesini muhalefet partilerinin Brexit müzakeresi sürecinde hükümetin AB karşısında elini zayıflatmasını engellemek olarak açıkladı. Ancak May'in kararında ana muhalefetteki İşçi Partisinin yaşadığı iç karışıklık nedeniyle uğradığı zaaf da etkili oldu. May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti son anketlere göre yüzde 44 civarında oy oranıyla İşçi Partisinden 20 puan önde görünüyor.

650 üyeli Avam Kamarasında 330 milletvekiline sahip Muhafazakar Parti, anketlerdeki başarıyı seçimde yakalayabilirse üye sayısını 395’e kadar artırma şansına sahip olacak.