THY bayramda 15 bin 48 uçuş gerçekleştirdi

17 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle başlayan Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmak isteyenler kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımına da yoğun talep gösterince hava yolu şirketlerinin doluluk oranlarında ciddi artış yaşandı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok hava yolu şirketi bayram tatilinde ek seferler düzendi.

164 EK SEFER DÜZENLENDİ

THY, Kurban Bayramı için yurt içi ve yurt dışında toplam 164 ek sefer düzenlerken 17-26 Ağustos tarihleri arasındaki 10 günlük süreçte 2 milyon 340 binin üzerinde yolcu taşındı.

Üstün'ün açıklaması şöyle: "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15.048 uçuşta yalnızca 2.340.448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz."