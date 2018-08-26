taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0111
Euro
6.98145
Altın
1205.99
Borsa
90185.99

THY bayramda 15 bin 48 uçuş gerçekleştirdi

Bayram tatilinde 2 milyon 340 bin 488 yolcu taşıdığını açıklayan THY, insanları birbirine kavuşturmanın gururunu yaşıyor.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 16:43..
  1. Haberler
  2. Seyahat

sd

17 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle başlayan Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmak isteyenler kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımına da yoğun talep gösterince hava yolu şirketlerinin doluluk oranlarında ciddi artış yaşandı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok hava yolu şirketi bayram tatilinde ek seferler düzendi.

164 EK SEFER DÜZENLENDİ

THY, Kurban Bayramı için yurt içi ve yurt dışında toplam 164 ek sefer düzenlerken 17-26 Ağustos tarihleri arasındaki 10 günlük süreçte 2 milyon 340 binin üzerinde yolcu taşındı.

Üstün'ün açıklaması şöyle: "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15.048 uçuşta yalnızca 2.340.448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz."

THY bayramda 15 bin 48 uçuş gerçekleştirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

99
Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

219
Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

127
Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

41
Fenerbahçe taraftarının istemediği oyuncular

Fenerbahçe taraftarının istemediği oyuncular

111
Tekirdağ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

97
Vedat Milor'dan soğan tartışmasına açıklama

Vedat Milor'dan soğan tartışmasına açıklama

62