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THY, dolardaki yükselişi biletlere yansıtmadı

Döviz kurlarını bahane ederek fiyatlara zam yapan fırsatçı şirketlere karşı, Türk Hava Yolları'nın milli duruşu alkış aldı.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 10:34..
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THY, dolardaki yükselişi biletlere yansıtmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Fetullahçı papaz Andrew Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş başlattı.

Yapılan spekülasyonlarla döviz kurlarında üst üste rekorlar kırıldı.

KUR FIRSATÇILARI ZAM YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hamleleriyle kurlardaki yükseliş durdu.

Enflasyonun da yüzde 17'ye yükselmesiyle piyasadaki fırsatçılar; ürün ve hizmetlere zam yaptı. Market raflarındaki bazı ürünlerin fiyatları değişmese de gramajlar düşürüldü.

ENFLASYONLA MÜCADELE DÖNEMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyona karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini işaret etmesiyle; Türk Hava Yolları, tüm şirketlere örnek olması gereken bir tavır sergiledi.

THY, dolardaki yükselişi biletlere yansıtmadı

THY, DOLARIN ETKİSİNİ BİLETLERE YANSITMADI

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı firması THY; tüm girdilerinin dolar üzerinden olmasına rağmen oluşan farkı bilet fiyatlarına yansıtmadı.

Sigortası, uçak parçası, yakıtı, kiralaması ve daha fazlası...

Şirketin neredeyse tüm girdileri dolar üzerinden.

Buna rağmen THY'yi tercih edenler; fırsatçılıkla değil, milli bir duruşlar karşı karşıya.

Havayolunu halkın yoluna çeviren Türk Hava Yolları, tavan ücret uygulamasını da koruyor.

İç hatlarda bilet fiyatları 352 lirayı aşmayacak şekilde dengelendi.

İç hat uçuşlarında Türk Hava Yolları dışında tavan ücret uygulamasına rastlamak zor.

THY, dolardaki yükselişi biletlere yansıtmadı

ALKIŞLAR THY'YE

Enflasyona karşı verilen mücadelede en önde duran Türk Hava Yolları, alkışları haketti.

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