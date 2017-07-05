THY'den laptopun keyfini çıkarın videosu

Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferiyle ABD'nin New York kentine gitmek üzere havalimanına gelen yolcular, kontuardaki rutin bilet işlemleri sonrasında daha önce yasak kapsamında uçaklara götüremedikleri ve buradaki görevlilere teslim ettikleri elektronik eşyalarını bu kez yanına alabildi.

VİDEO İLE DUYURDU

THY yolcularına bu iyi haberi resmi twitter hesabından paylaştığı bir video ve mesajla duyurdu.

THY mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sayın Yolcularımız, ABD uçuşumuza hoş geldiniz. Kemerlerinizi bağlayın ve kendi elektronik cihazlarınızı kullanmanın keyfini çıkarın.."

THY elektronik cihaz yasağının kaldırıldığını duyurdu VİDEO