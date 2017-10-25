THY, İstanbul-Semerkant uçuşlarına başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. THY 16 Mart'tan itibaren İstanbul Semerkant'ta uçuşlara başlayacak." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ekonomiden savunmaya, sanayiden eğitime pek çok alanla ilgili konuyu ele aldık. Ekonomik ve ticaret ilişkilerimizin arzu ettiğimiz şekilde olmadığını görüyoruz. Ticari hacmimiz 1. 2 milyar dolar civarındadır. Bu rakamları kısa zamanda yukarı çekeceğiz. İş adamlarımıza desteğimiz tamdır. Özbekistan ciddi yatırımlara adım atıyor.

"ÖZBEKİSTAN MEDENİYET ŞEHİRLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Özbekistan medeniyet şehirlerine ev sahipliği yapıyor. Kadim şehirlerin sadece ülkemizde değil, islam aleminde de önemli yeri var. Turizm alanında ortak projelerle bunu başaracağız. Hatta değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi kayak turizmine yönelik dev bir projeyi bir Türk firmasıyla hayata geçireceğiz. Bir müjde vermek istiyorum. THY 16 mart tarihinden itibaren İstanbul'dan Semarkand'a tarifeki uçuşunu başlatacak.

EĞİTİM VE BURSLAR KONUSUNDA YENİ ADIMLAR ATILACAK

Uluslararası forumlarda işbirliğimizi geliştirme üzerinde durduk. Kabul ettiğimiz ortak bildiride geleceğe ilişkin somut planlarımızı ortaya koyduk. 22 anlaşma imzaladık. Yarın da İstanbul'da 4 anlaşma imzalayacağız. Eğitim ve burslar konusunda atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatımız oldu.

DOSTLUK İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRİYORUZ

Her zaman ifade ettiğimiz gibi dirlik olmanın, güçlü olmanın anahtarı birlik olmaktır. Bu yönde atılan her adım kıymetlidir. Değerli kardeşimin komşularıyla olan dostluk ilişkilerini geliştirme gayretini destekliyoruz."