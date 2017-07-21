THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Boston’da konuştu

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dünyanın önde gelen havayolu, havalimanı, otel zinciri ve benzeri uluslararası markaları bir araya getiren Küresel İş Seyahatleri Birliği’nin (Global Business Travel Association-GBTA), ABD’nin Boston kentinde düzenlediği toplantıda konuştu.

THY’nin, en çok noktaya uçan, en genç filoya sahip olan, yolcu memnuniyeti ve hizmet kalitesi dallarında ödüller kazanan başarılarını ve gelecekte uygulanacak politikaları anlatan Aycı’nın konuşması yoğun ilgi gördü.

15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’nın ele geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Aycı’nın "Teröristlerin bizden ne istediklerini biliyoruz, bizi yavaşlatmak, durdurmak istiyorlar. Hayata bakışımızı değiştirmek, korkutmak istiyorlar. Buna çok güçlü bir şekilde karşı koyduk, 'bizi durduramazsınız' dedik. Onlar bizim yaşam biçimimizi değiştiremezler, yaşam biçimlerimize, yaşam hakkımıza saldıramazlar" sözleri salondaki dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Havalimanındaki işleyişin ve uçak seferlerinin 8 saat gibi kısa bir sürede normale döndürüldüğünü belirten Aycı, yüksek motivasyonlu, kendilerini işlerine adayan ve donanımlı çalışanlarının bu konuda çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANIYLA DAHA ÇOK GÜÇLENECEĞİZ"

Boston Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen, 50’yi aşkın ülkeden 7000 iş seyahati profesyonelini bir araya getiren toplantıda İstanbul’dan üç saatlik zaman dilimi içinde 56 ülkeye ulaşılabildiğini anlatan Aycı, üçüncü havalimanının açılmasıyla birlikte THY’nin çok daha güçleneceğini söyledi. Aycı yeni havalimanının akıllı, kullanıcı dostu, güncel koşullara uygun güvenlik donanımlı ve en üst düzeyde hizmet kalitesine uygun olacağını belirtti.

"TÜRKLER GERİ DÖNÜŞÜN KRALIDIR"

Türk kültüründeki konukseverliğin THY’nin yolculara sunduğu hizmet kalitesine de yansıdığını söyleyen Aycı, "Son yıllardaki temamız ‘kalbine dokun’ oldu. THY’nin üst üste kazandığı ödüllerde bunun etkisi ve katkısı çok. Hem yolcularımızın hem çalışanlarımızın, ortaklarımızın kalbine dokunmayı başardık. Zorlayıcı bir yıl geçirmemize karşın büyümemizi çift haneli rakamlar düzeyinde artırdık. Biz küllerimizden doğmayı iyi biliriz, Türkler geri dönüşün kralıdır ve bunu yine başardık" dedi. Aycı’nın bu sözleri de alkışlarla karşılandı.

"DUVARLARIN ARKASINA SAKLANARAK GELİŞEMEZSİNİZ"

ABD’nin uyguladığı uçaklarda dizüstü bilgisayar ve başka akıllı cihazlar yasağını yolculara THY’ye ait bilgisayar ve ücretsiz internet bağlantısı sunarak aştıklarını anlatan Aycı, "Havayolu, yolcu güvenliği konularındaki duyarlıkları anlıyoruz. Bu konu bizim için de öncelikler içinde. Ama bu yasak kararı biraz hazırlıksız ve hızlı bir şekilde alındı. Yasağın uygulandığı 103 günlük dönemde 81 bin bilgisayarı güven içinde taşıdık" dedi.

Aycı, havayolu şirket yöneticilerine liberal hava taşımacılığı anlaşmalarını uygulama ve korumacılık politikalarından kaçınma çağrısı yaptı ve "Koruyucu duvarların arkasına saklanmak isterseniz hizmet kalitenizi ve işletmenizi geliştiremezsiniz. Şirket yöneticilerine ve liderlerine sesleniyorum, rekabetten korkmayın" dedi.

"POLİTİKAMIZ AÇIK GÖKYÜZÜ"

THY’nin devlet desteğinden yararlanmadığını da belirten Aycı, "Biz ‘açık gökyüzü’ politikasının geniş çapta ekonomik yararlar sağladığına, dünya ekonomisinin ve ulusal ekonomilerin büyümesine yardımcı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

İlker Aycı, korumacı politikaların her sektör için özellikle de turizm, ulaştırma ve havayolu işletmeleri için risk oluşturduğunu söyledi.

İlker Aycı, "Havayolu şirketleri, oteller, aracı kuruluşlar, ilgili tüm kuruluşlar bu toplantı için Boston’dalar. Burada sektördeki yenilikleri konuşuyoruz. Bir önceki yılın değerlendirmesine bakıyoruz. Herkes gelecek planlarını, gelecekte ne vaat ettiklerini burada anlatmaya çalışıyor. Ayrıca burada bire bir görüşmeler, yeni iş bağlantıları yapıyorlar. Kurumsal satışların artmasını sağlayacak son derece önemli bir buluşma bu. Bu platformu en iyi şekilde değerlendirmek için geldik" diye konuştu.