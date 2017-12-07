THY'den kargo atağı

Teslim alınan uçak, Türk Hava Yolları’nın hava kargo taşımacılığı sektöründe hızla yükselen, başarılı alt markası Turkish Cargo’nun bu yıl içerisinde sipariş ettiği iki adet 777 kargo uçağının ilki olma özelliğini taşıyor.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Teslim töreninde konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Bugün, burada birlikte kutladığımız ilk 777 kargo uçağımızın teslimatı, süratle geliştirdiğimiz kargo faaliyetlerimiz için önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Türk Hava Yolları'nın başarılı alt markası Turkish Cargo, 2017’nin Ocak ayı itibariyla direkt kargo seferi düzenlediği nokta sayısını 55’ten 73’e çıkarıp; taşınan kargo miktarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %29 oranında artırarak, yaklaşık bir milyon tona yükseltti. Bu dikkat çeken performans, sektörel anlamda oldukça büyük bir başarı. Hızla büyüyen kargo operasyonlarımıza artı değer katacak bu teslimat ile eminim ki alanında etkin profil çizen Turkish Cargo, mevcuttakinden daha fazla rekabet ve genişleme hızı ile İstanbul'daki merkezimizden kısa ve uzun menzilli noktalara daha kısa sürede ulaşarak çizdiği yükselen grafiği daha da yukarıya taşıyacaktır.” dedi.

“777 kargo uçağını Türk Hava Yolları’na teslim etmekten onur duyuyoruz.” diyerek sözlerine başlayan Boeing Orta Asya, Afrika, Rusya, Türkiye, Orta Doğu Bölgelerinden Sorumlu Ticari Uçaklar Satış Pazarlama Başkan Yardımcısı Marty Bentrott ise; “Bu uçak, gerek mesafe, gerekse gelişmiş kargo kapasitesi ile Türk Hava Yolları’nın küresel kargo hizmetini çok daha kârlı bir şekilde büyütmeyi sürdürmesinde kusursuz bir tercih olarak önem kazanıyor.” dedi.

Dünyanın en uzun menzilli ikiz motorlu kargo uçağı olan 777F, teknolojik anlamda gelişmiş 777-200 LR (uzun menzilli) yolcu uçağına dayanmakla birlikte, 102,000 kg tam yüklü hâli ile 4,900 deniz mili (9,070 km) uçabiliyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen ve en başarılı havayolu şirketlerinden biri olan İstanbul merkezli Türk Hava Yolları bugün, 120 ülkedeki 300 varış noktası ile her yıl ortalama 60 milyondan fazla yolcu taşımakta. İlk yurtiçi uçuşunu 1933’te, ilk uluslararası uçuşunu ise 1947’de düzenleyen küresel marka, 1933’te 28 yolcunun taşınabildiği 5 uçaktan oluşan oldukça mütevazı filodan bugün 329 uçaklık filo kapasitesine ulaşmış bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü için tasarlanan 2023 vizyonu çerçevesinde; toplamda 170 uçağı bulan siparişler ve 2023 yılının sonuna kadar kiralanacak/kira süresi sona erecek uçaklar da dikkate alındığında, 2023 yılı sonunda bayrak taşıyıcı havayolunun filosunda kargo uçakları da dâhil olmak üzere toplamda 500 uçak bulunması öngörülüyor.