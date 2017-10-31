THY'nin Ankara-Paris uçuşları başladı

Törene Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, TAV Esenboğa Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü Nuray Demirer de katıldı.

ERDOĞAN KONUYA SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya sahip çıktığını anlatan Gürsel Baran, daha sonra THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı ile temasa geçtiklerini ve yapılan toplantıların ardından bugün Berlin, Frankfurt, Viyana ve Paris'e direkt uçuşların başladığını kaydetti.

YÖNETİM KURULU YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

THY Ankara İstasyon Müdürü Hasan Canverdi ise iki güzide şehir arasında köprü kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, THY Yönetim Kurulunun Ankara'dan yurt dışına direkt seferlerin artırılması için yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi.

Havalimanında, Ankara-Paris uçuşu dolayısıyla pasta kesildi, kabin ekibine çiçek verildi. Daha sonra 151 yolcuyu taşıyan uçak, pistten ayrılırken itfaiye ekiplerince oluşturan su takının altından geçti.