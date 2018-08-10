Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD yönetiminin çelik ve alüminyuma ek vergi kararına tepki geldi.

"DİĞER ÜYE ÜLKELER DE KURALLARA RİAYET ETMELİ"

Bakanlık, "ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır.

Türkiye ticaret politikasını DTÖ kurallarına uygun şekilde belirlediği, uyguladığı gibi diğer üye ülkeler de kurallara riayet etmeli.

Çelik ve alüminyum ihracatçılarımızın menfaatini,hukuka aykırı uygulamalara karşı uluslararası platformda savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunuldu.