Ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışılan saatler azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ticaret ve Hizmet Endeksleri verilerine göre, takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi, 2017 yılının ilk dokuz ayında, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 19.1 artarken, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 3.8 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0.5 artarken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 arttı.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞTÜ

Ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0.7 düştü.

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı III. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9.9 artarken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.2 arttı.





