TIME dergisi yeniden el değiştiriyor

ABD'nin önde gelen haber dergilerinden TIME, bir kez daha el değiştiriyor. Yaklaşık 8 ay önce Meredith Corp.'a satılan Time'ın bu kez Salesforce.com şirketinin kurucularından milyarder iş adamı Marc Benioff ve eşine 190 milyon dolara satılacağı açıklandı.

EL DEĞİŞTİRİYOR

Anlaşmanın bir ay içinde sonlandırılabileceği ancak önce düzenleyici makamdan onay alması gerektiği de açıklandı. Benioff çiftinin TIME dergisini kişisel olarak satın aldığı ve satışın Salesforce.com ile ilgili olmadığı belirtildi. Açıklamada Benioff çiftinin derginin gazetecilikle ilgili karar ve operasyonlarına müdahele etmeyeceği ve bu kararları TIME'ın mevcut yönetim kadrosunun almayı sürdüreceği vurgulandı.

​"KÜLTÜR VE TARİHİMİZİN BİR HAZİNESİ"

Marc Benioff, Twitter'da yaptığı açıklamada "TIME dergisinin gücü her zaman hepimizi etkileyen ve birbirimize bağlayan konuları ve insanların hikayelerini özgün şekilde anlatmasındaydı. Kültür ve tarihimizin bir hazinesi. Bu kuruma derin saygımız var ve bu ikonik markanın yöneticileri olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

​Meredith Corp. mart ayında TIME, Fortune ve Sports Illustrated dahil sahibi olduğu 4 dergi için alıcı aradığını duyurmuştu. Forbes'a göre 6.7 milyar dolarlık bir serveti olan Marc Benioff, TIME'ı alarak basılı medya kuruluşlarını satın alan diğer ABD'li milyarderler arasına katıldı.