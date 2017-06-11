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Tırnaklardaki beyaz lekenin nedeni ve çözümü

Tam olarak hastalık kabul edilmeyen tırnak lekeleri, vitamin eksikliği nedeniyle meydana gelir.

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Yetersiz beslenme, gıda eksikliği gibi nedenlerden insanların tırnaklarında beyaz lekele oluşur.

El tırnaklarında görülen bu lekeler, tırnak mantarı gibi bir hastalık sayılmasa da, ciddiye alınması gerekir.

NE YEMEK GEREKİR

Bu lekelerin giderilmesi için çinko kaynaklı besinleri tüketmeniz gerekiyor. Çinko kaynaklı besinler şöyle sıralanabilir; yumurta, lahana, ciğer, kuruyemiş, peynir.

Tırnaklardaki beyaz lekenin nedeni ve çözümü

Tırnak lekeesinin nedeni sadece çinko eksikliğ değildir. Tiroid bezi hastalığı bulunanlarda da tırnak lekeleri görülür.

DOKTORA GİTMEKTEN KORKMAYIN

Kan seviyesi düşük olanlarda da görülen tırnak lekeleri için, doktora başvurmanız önerilir.

Tırnak lekelerinin giderilmesi için bazı çözümler:

Mineral ilaçları kullanın, mineral içecekleri için.

Elinizi nemli tutun, E vitaminli kremler kullanın.

C vitamini içeren meyveler tüketin.

Demir içeriği bol olan gıdaları tüketin.

 

 

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