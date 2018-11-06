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Abdullah Tivnikli'ye veda

Başkan Erdoğan, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 16:23..
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Abdullah Tivnikli'ye veda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 59 yaşında hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tivnikli'nin cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KENDİSİNDEN SONRA BU HAYIRLARINI DEVAM ETTİRECEK BİR NESİL BIRAKMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLDU

Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada "Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak, gelecekte de kendisinden sonra bu hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde oldu." ifadelerini kullandı.

Abdullah Tivnikli'ye veda VİDEO

Abdullah Tivnikli'ye veda

Abdullah Tivnikli'ye veda

Abdullah Tivnikli'ye veda

Abdullah Tivnikli'ye veda

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